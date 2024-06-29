Торгівля, послуги, транспорт: ЄС розширив санкції проти Білорусі за участь у війні
Рада Європейського союзу у суботу, 29 червня, ухвалила санкції проти Білорусі через її участь у збройній агресії РФ проти України
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Ці санкції віддзеркалюють деякі з обмежувальних заходів проти Росії й таким чином розв'язують проблему обходу санкцій через Білорусь.
Таким чином Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій. А також вводить додаткові санкції на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.
Крім того, обмеження вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші. До того ж буде заборонено ввезення прямо чи опосередковано золота та алмазів з Білорусі, а також гелію, вугілля та мінеральних продуктів, включаючи сиру нафту.
Останній захід також буде доповнено новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу, наголосили в Раді ЄС.
Рада ЄС заборонила надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги та послуги з реклами й маркетингових досліджень.
Окрім цього, розширюється заборона на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, у тому числі на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.
"З метою мінімізації ризику обходу, операторам ЄС, які на 25% або більше належать білоруським фізичним або юридичним особам, має бути заборонено ставати автотранспортними підприємствами або перевозити вантажі автомобільним транспортом на території Союзу, в тому числі транзитом", - йдеться у повідомленні.
Також задля протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми належної обачності.
- Європейський Союз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній Росії "Трансконтейнер" та її генерального директора Михайла Концерева.
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