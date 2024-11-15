DeepState: Росія окупувала Рівнопіль - населений пункт у 10 км від Дніпропетровщини
У четвер, 14 листопада, російським терористам вдалось окупувати Рівнопіль, який розташований у 10 км від адмінмежі Донеччини з Дніпропетровщиною
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Відомо про просування росіян біля Плехового (Курська область), а також на Донеччині: біля Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.
Росія захопила Рівнопіль. Цей населений пункт розташований на межі Донецької та Запорізької областей - у 10 км від Дніпропетровщини.
- На російсько-українському фронті від початку доби 14 листопада відбулося 138 бойових зіткнень: ворожа армія найбільше атакує на Курахівському напрямку.
- DeepState також писав, що на Курахівському напрямку, після окупації Іллінки, російські терористи активізували штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки.
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