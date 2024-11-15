DeepState: Росія окупувала Рівнопіль - населений пункт у 10 км від Дніпропетровщини

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Відомо про просування росіян біля Плехового (Курська область), а також на Донеччині: біля Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.

Росія захопила Рівнопіль. Цей населений пункт розташований на межі Донецької та Запорізької областей - у 10 км від Дніпропетровщини.