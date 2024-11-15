Українець Довбик побореться за приз найкращого футболіста світу
Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик номінований на нагороду найкращому футболісту 2024 року
Про це Еспресо.TV пише з посилання на сторінку Globe Soccer Awards у соцмережі X.
GSA опублікували список з 33 кандидатів, які змагатимуться за приз. Окрім Артема Довбика за звання найкращого футболіста світу, зокрема поборються Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Кріштіану Роналду, Родрі та низка інших зірок.
У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".
Церемонія нагородження пройде 27 грудня. Довбика також номінували на звання найкращого нападника року.
- Актуальне
- Важливе