Українець Довбик побореться за приз найкращого футболіста світу

Про це Еспресо.TV пише з посилання на сторінку Globe Soccer Awards у соцмережі X.

GSA опублікували список з 33 кандидатів, які змагатимуться за приз. Окрім Артема Довбика за звання найкращого футболіста світу, зокрема поборються Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Кріштіану Роналду, Родрі та низка інших зірок.

У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".

Церемонія нагородження пройде 27 грудня. Довбика також номінували на звання найкращого нападника року.

???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/L0OvjIGHw5 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024