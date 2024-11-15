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Українець Довбик побореться за приз найкращого футболіста світу

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
01:59
Футбол Артем Довбик, "Рома"

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик номінований на нагороду найкращому футболісту 2024 року

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посилання на сторінку Globe Soccer Awards у соцмережі X.

GSA опублікували список з 33 кандидатів, які змагатимуться за приз. Окрім Артема Довбика за звання найкращого футболіста світу, зокрема поборються Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Кріштіану Роналду, Родрі та низка інших зірок.

У минулому сезоні 27-річний Артем Довбик виступав за "Жирону" та став з 24 голами найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Влітку українець перейшов до "Роми".

Церемонія нагородження пройде 27 грудня. Довбика також номінували на звання найкращого нападника року.

  • Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбулась 28 жовтня. Артем Довбик розділив 29-те місце разом зі своїм одноклубником по італійській "Ромі"  німцем Матсом Хуммельсом. Перемогу в номінації здобув іспанець Родрі.
Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Кіліан Мбаппе
Ерлінг Холанд
Артем Довбик
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