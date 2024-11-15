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Головна Спорт Фʼюрі розпочав підготовку до реваншу з Усиком

Фʼюрі розпочав підготовку до реваншу з Усиком

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
00:30
Спорт Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір перед реваншем з українцем Олександром Усиком

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Про це Тайсон Фʼюрі повідомив в Instagram.

"Циганський король" повертається. Тренувальний табір на Мальті, поїхали", – сказав британський боксер.

Цікаво, що Олександр Усик розпочав підготовку до супербою ще у вересні.

Перший поєдинок Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). 

Теги:
Відео
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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