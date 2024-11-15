Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News

Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
09:56
Війна з Росією сили ППО

Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх атак на українські міста приблизно на 44% за тиждень після перемоги на виборах у США Дональда Трампа

Зміст

Про це йдеться в аналізі ABC News.

За останні п’ять тижнів близько 4500 БПЛА перетнули російсько-український кордон в обох напрямках.

"Але перемога Трампа на виборах, підтверджена вранці 6 листопада, пов’язана зі збільшенням використання Москвою ударних безпілотників Shahed іранського виробництва для бомбардування українських цілей по всій країні", - заявили журналісти видання.

За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила в Україну 641 ударний безпілотник, згідно з щоденними даними ВПС України – у середньому понад 91 БПЛА щодня.

Військово-повітряні сили України зафіксували 2286 запусків на свою територію в період з 1 жовтня по 5 листопада, в середньому менш як 64 БПЛА за добу.

Щоденна кількість російських безпілотників перевищувала 100 протягом трьох із семи днів після виборів президента США, цей поріг був досягнутий лише п’ять разів за п’ять попередніх тижнів. Рекорд у 145 дронів був встановлений 10 листопада.

Росія також часто запускає балістичні ракети разом зі своїми безпілотниками, хоча набагато рідше. Військово-повітряні сили України повідомили про 88 ракет, випущених по країні з 1 жовтня по 5 листопада, і про 12 ракет за тиждень після виборів. Це означало в середньому трохи понад 2 російських ракети у період до виборів і трохи менше, ніж 2 після.

Рівень атак українських безпілотників стабільний з початку жовтня, згідно з даними, оприлюдненими в режимі реального часу Міноборони РФ.

Москва повідомила про збиття 1277 БПЛА з 1 жовтня по 5 листопада – в середньому трохи більше 35 БПЛА щодня. За словами міністерства, за тиждень після виборів російська протиповітряна оборона збила 243 безпілотники, що в середньому становить трохи менше 35 БПЛА на день.

ABC News не може незалежно перевірити цифри, надані жодним з міністерств оборони. У загальнодоступні загальні дані не входить інформація про безпілотники малого радіуса дії та розвідувальні безпілотники, які використовуються на передовій. 

"І Росія, і Україна можуть мати причини завищувати цифри, а умови війни означають, що деталі важко підтвердити. Проте, загальна тенденція полягає в більш масштабних і регулярних обстрілах безпілотників", - пише ABC News.

  • У ніч на 15 листопада Сили оборони знищили одну з двох ракет Х-59/69 та 25 з 29 ударних БПЛА типу Shahed, яким РФ обстріляла Україну.
  • Внаслідок масованої атаки дронів на Одесу загинула жінка, щонайменше 8 постраждалих.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Дональд Трамп
вибори у США
США
ракетний удар
Читайте також:
Вугледар
Автор Катерина Єсікова
13 листопада, 2024 середа
"Неможливо знайти вцілілу будівлю": ватажок терористичної "ДНР" Пушилін показав відео нібито з окупованого Вугледара
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
13 листопада, 2024 середа
Союзники Трампа тиснуть на нього після інформації про можливе призначення Рубіо держсекретарем США
Савченко, Безугла
Автор Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
Безугла та Савченко звернулися до СБУ одна щодо одної: чого вимагають
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
10:27
До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:16
У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
10:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Ворог іде на штурм уже не лише в сутінках, а й уночі та попри негоду, - командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
10:01
OPINION
Польські політики американським: допомога України — в інтересах світу
09:54
В УГКЦ назвали три засади переходу на святкуванняя Різдва 25 гудня
15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня
09:48
Оновлений склад Linkin Park
Перший після смерті Беннінгтона: Linkin Park випустили альбом From Zero з вокалісткою Емілі Армстронг
09:47
Роберт Кеннеді-молодший
Трамп висунув на міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який закликав не вакцинувати дітей
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємось і зростаємо": як ЄС підтримує школи та дошкільні заклади в Україні
08:53
ППО
У ніч на 15 листопада Сили оборони збили одну ракету й 25 "шахедів"
08:44
Ту-95МС
РФ підняла в повітря 8 стратегічних бомбардувальників, у низці областей - повітряна тривога
08:37
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталось 144 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Курахівському напрямку
08:14
втрати окупантів
РФ упродовж доби втратила 1520 військових, 11 танків і 2 системи ППО
08:08
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
У Часовому Ярі ситуація критична, в місті залишається трохи більше 300 людей, - очільник МВА
08:08
OPINION
Орбан, Фіцо та Алієв заякорились в таборі ворогів Україні
08:04
обстріл, ППО
БПЛА атакували об'єкти РФ на Білгородщині, в Краснодарському краї, окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі
07:28
єврейська громада україни
У Франції під час гри Ліги націй вболівальники освистали гімн Ізраїлю, біля ізраїльської секції стадіону сталася бійка
07:25
генерал РФ Романчук
Українські хакери зламали комп'ютер екскомандувача силами РФ на Запорізькому напрямі: що цікавого знайшли
07:04
Списав навіть висновки і посилався на неактуальні джерела. Голову Господарського суду Київської області звинувачують у плагіаті кандидатської дисертації
06:46
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
06:39
Ілон Маск
Маск таємно зустрівся з послом Ірану в ООН: обговорювали зниження напруги між країнами
06:34
путін
ISW прогнозує значні проблеми для російської економіки у 2025 році
06:22
Дональд Трамп
"Це має зупинитися": Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні
06:15
Андрій Сибіга
Стратегічне партнерство та мир через силу: Сибіга звернувся до Рубіо, висунутого Трампом на держсекретаря США
06:06
Анонс
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 15 листопада
05:18
Володимир Зеленський і Джо Байден
США до кінця президентського терміну Байдена щотижня надсилатимуть Україні допомогу
04:44
Російські окупанти
DeepState: Росія окупувала Рівнопіль - населений пункт у 10 км від Дніпропетровщини
03:37
Оновлено
удар по Одесі ввечері 14 листопада 2024 р.
Росія запустила БПЛА по території України: в Одесі загинула жінка, серед поранених - 9-річний хлопчик
02:31
Севастополь
Росіяни збираються повернути Чорноморський флот у Севастополь, - "Атеш"
01:59
Артем Довбик, "Рома"
Українець Довбик побореться за приз найкращого футболіста світу
01:23
У Новій Зеландії парламент перервав роботу через маорійський ритуал хаку в залі
01:06
російська армія, мобілізація
Мета РФ - захопити Старі Терни у максимально короткі терміни: DeepState про ситуацію біля Курахового
00:30
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Фʼюрі розпочав підготовку до реваншу з Усиком
2024, четвер
14 листопада
23:47
Оновлено
Майк Меньян і Тео Ернандес, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: Англія розгромила Грецію, а Норвегія - Словенію. Результати всіх матчів 14 листопада
23:38
Німеччина уряд
Уряд Німеччини має дані про 10 своїх громадян, які загинули на війні РФ проти України
23:06
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 138 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку
22:57
трамп путін
Посол РФ в ООН заявив, що Росія "відкрита для мирних переговорів", якщо їх ініціює Трамп
21:50
Україна прапор
Опитування IRI: в перемогу України над Росією вірять 88% респондентів
21:32
Ексклюзив
Саміт миру
"Проводити другий Саміт миру вже немає потреби": політолог Шлінчак назвав причину
21:22
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам та міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров у Норвегії зустрівся з очільником міноборони Грамом: обговорили посилення ППО та підготовку військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV