Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News

Про це йдеться в аналізі ABC News.

За останні п’ять тижнів близько 4500 БПЛА перетнули російсько-український кордон в обох напрямках.

"Але перемога Трампа на виборах, підтверджена вранці 6 листопада, пов’язана зі збільшенням використання Москвою ударних безпілотників Shahed іранського виробництва для бомбардування українських цілей по всій країні", - заявили журналісти видання.

За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила в Україну 641 ударний безпілотник, згідно з щоденними даними ВПС України – у середньому понад 91 БПЛА щодня.

Військово-повітряні сили України зафіксували 2286 запусків на свою територію в період з 1 жовтня по 5 листопада, в середньому менш як 64 БПЛА за добу.

Щоденна кількість російських безпілотників перевищувала 100 протягом трьох із семи днів після виборів президента США, цей поріг був досягнутий лише п’ять разів за п’ять попередніх тижнів. Рекорд у 145 дронів був встановлений 10 листопада.

Росія також часто запускає балістичні ракети разом зі своїми безпілотниками, хоча набагато рідше. Військово-повітряні сили України повідомили про 88 ракет, випущених по країні з 1 жовтня по 5 листопада, і про 12 ракет за тиждень після виборів. Це означало в середньому трохи понад 2 російських ракети у період до виборів і трохи менше, ніж 2 після.

Рівень атак українських безпілотників стабільний з початку жовтня, згідно з даними, оприлюдненими в режимі реального часу Міноборони РФ.

Москва повідомила про збиття 1277 БПЛА з 1 жовтня по 5 листопада – в середньому трохи більше 35 БПЛА щодня. За словами міністерства, за тиждень після виборів російська протиповітряна оборона збила 243 безпілотники, що в середньому становить трохи менше 35 БПЛА на день.

ABC News не може незалежно перевірити цифри, надані жодним з міністерств оборони. У загальнодоступні загальні дані не входить інформація про безпілотники малого радіуса дії та розвідувальні безпілотники, які використовуються на передовій.

"І Росія, і Україна можуть мати причини завищувати цифри, а умови війни означають, що деталі важко підтвердити. Проте, загальна тенденція полягає в більш масштабних і регулярних обстрілах безпілотників", - пише ABC News.