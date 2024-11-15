У ніч на 15 листопада Сили оборони збили одну ракету й 25 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 15 листопада 2024 року (із 21:00 15 листопада) противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, також атакував 29-ма ударними БПЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БПЛА.

Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

"Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян, потерпілим надають допомогу", - нагадали у ПС.