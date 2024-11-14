Росія запустила БПЛА по території України: під атакою Одеса й район, працюють сили ППО

Про загрозу БПЛА попередили Повітряні сили ЗСУ.

Рух безпілотників увечері 14 листопада: Росія запустила групи дронів

Про перші безпілотники, які з Херсонщини рухалися курсом на Миколаївщину, повідомили о 21:09.

О 21:21 стало відомо про дрони, що з акваторії Чорного моря йшли курсом на Одещину.

Окрім того, о 21: 41 Повітряні сили повідомили про дрони, які з акваторії Чорного моря летіли курсом на Одесу, Білгород-Дністровський і Південне Одеської області.

О 21:44 БПЛА фіксували на Миколаївщині, вони рухалися північно-західним курсом.

Відтак стало відомо про нові групи безпілотників, що також рухалися на Одесу з акваторії Чорного моря.

В Одесі пролунав вибух, повідомили про роботу ППО

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 21:18. Мер Одеси Геннадій Труханов о 21:47 повідомив про вибух у місті. О 21:50 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками.

"Працюють сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!" - написав він.

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