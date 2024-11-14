Росія запустила БПЛА по території України: під атакою Одеса й район, працюють сили ППО
Увечері четверга, 14 листопада, Росія запустила безпілотники по території України
Про загрозу БПЛА попередили Повітряні сили ЗСУ.
Рух безпілотників увечері 14 листопада: Росія запустила групи дронів
Про перші безпілотники, які з Херсонщини рухалися курсом на Миколаївщину, повідомили о 21:09.
О 21:21 стало відомо про дрони, що з акваторії Чорного моря йшли курсом на Одещину.
Окрім того, о 21: 41 Повітряні сили повідомили про дрони, які з акваторії Чорного моря летіли курсом на Одесу, Білгород-Дністровський і Південне Одеської області.
О 21:44 БПЛА фіксували на Миколаївщині, вони рухалися північно-західним курсом.
Відтак стало відомо про нові групи безпілотників, що також рухалися на Одесу з акваторії Чорного моря.
В Одесі пролунав вибух, повідомили про роботу ППО
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 21:18. Мер Одеси Геннадій Труханов о 21:47 повідомив про вибух у місті. О 21:50 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками.
"Працюють сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!" - написав він.
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