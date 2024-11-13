Комісар африканської економічної організації звинуватив Україну в "геноциді на Донбасі", МЗС відреагувало

Про це комісар ЕКОВАС заявив на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія-Африка у Сочі 9-10 листопада, йдеться на сайті МЗС України.

"Безпідставні, образливі звинувачення на адресу України у "геноциді на Донбасі", "державному тероризмі" та причетності до дестабілізації африканських країн регіону бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю", - наголосили в українському МЗС.

Там також зауважили, що подібні зневажливі та брехливі заяви дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки та Генасамблеї ООН, рішеннях інших міжнародних організацій.

"Україна завжди прагнула розвивати взаємовигідні, партнерські відносини з усіма державами Африки, включно з членами ЕКОВАС, на засадах рівності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи країн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні цього року ЕКОВАС акредитував посла України, а також було відкрито нові посольства в кількох країнах-членах організації, нагадали у відомстві. Крім того, Україна надала гуманітарну допомогу через ООН для підтримки продовольчої безпеки в одному з країн ЕКОВАС і активно брала участь у миротворчих операціях в Західній Африці.

Крім того, Україна надала через структури ООН гуманітарну допомогу одній з країн ЕКОВАС, посиливши продовольчу безпеку та стійкість всередині обʼєднання.

У МЗС наголосили і на багаторічному внеску України у збереження та підтримку миру в Західній Африці - активну участь українських контингентів в операціях з підтримання миру під егідою ООН у Кот-д’Івуарі, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

"Заяви, в яких комісар намагався покласти на Україну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в регіоні Сахелю, не лише підривають довірливі відносини, які склалися між Україною та учасниками Економічного співтовариства країн Західної Африки, але й завдають серйозної шкоди репутації ЕКОВАС. Адже це обʼєднання завжди виступало за повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав, прагнуло забезпечити регіональну єдність країн Західної Африки та рішуче засуджувало антиконституційні заколоти проти законно обраних урядів держав регіону", - зазначили в українському відомстві.

МЗС України вимагає від керівництва ЕКОВАС 2рішуче засудити ганебні висловлювання її представника та надалі уникати подібних заяв, що суперечать духу дружби та взаємної поваги, якими характеризуються відносини України з державами усього Африканського континенту".