Представники Дональда Трампа прибули у Варшаву. Вони планували зустрітися з президентом Дудою і мером Варшави Тшасковським.

Рафал Тшасковський разом з Радославом Сікорським беруть участь у праймеріз на висунення на президента від партії Дональда Туска.

У четвер мер Варшави Рафал Тшасковский зустрівся з соратниками новообраного президента Дональда Трампа: колишнім міністром оборони США Раяном Д. Маккарті та генералом у відставці Джеймсом Макконвіллом. Серед інших тем розмов була підтримка України.

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Тшасковский опублікував на X фотографію з колишнім міністром оборони Раяном Д. Маккарті та генералом у відставці Джеймсом Макконвіллом, подякувавши їм за зустріч.

"В інтересах Польщі переконати всіх, хто впливає на майбутню американську адміністрацію у Вашингтоні, що збереження зобов'язань щодо підтримки України є необхідним для стабільності континенту та зміцнення безпеки Польщі. Це наш національний інтерес", - написав Тшасковський.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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