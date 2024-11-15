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OPINION

Польські політики американським: допомога України — в інтересах світу

Микола Княжицький
15 листопада, 2024 п'ятниця
10:01
Погляд

Консультації про підтримку України з боку представників новообраного президента США тривають

Зміст

Представники  Дональда Трампа прибули у Варшаву. Вони планували зустрітися з президентом Дудою і мером Варшави Тшасковським. 

Рафал Тшасковський разом з Радославом Сікорським беруть участь у праймеріз на висунення на президента від партії Дональда Туска. 

У четвер мер Варшави Рафал Тшасковский зустрівся з соратниками новообраного президента Дональда Трампа: колишнім міністром оборони США Раяном Д. Маккарті та генералом у відставці Джеймсом Макконвіллом. Серед інших тем розмов була підтримка України.

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Тшасковский опублікував на X фотографію з колишнім міністром оборони Раяном Д. Маккарті та генералом у відставці Джеймсом Макконвіллом, подякувавши їм за зустріч.

"В інтересах Польщі переконати всіх, хто впливає на майбутню американську адміністрацію у Вашингтоні, що збереження зобов'язань щодо підтримки України є необхідним для стабільності континенту та зміцнення безпеки Польщі. Це наш національний інтерес", - написав Тшасковський.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Польща
політика
Микола Княжицький
Дональд Туск
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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