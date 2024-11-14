Коли 24 лютого Путін казав про відсутність у них планів окупації України, він казав правду. Адже це не війна за території. Це війна проти України в широкому сенсі – війна проти всього українського. Українських людей, українського світогляду, української мови, культури, бачення власного майбутнього. Війна проти української незалежності.

Тому єдиний варіант, який Путін готовий розглядати на умовних переговорах майбутнього – демонтаж української незалежності та встановлення в Україні лояльного йому персонального політичного режиму. Жодними переговорами цього не досягнути, адже такі умови мають прийняти не якісь чиновники, аж до керівництва держави. Ці умови має прийняти українське суспільство. Про це теоретично можна було б говорити у лютому 2022 року, але сьогодні це нереально. Кожен, хто бачив як зараз виглядають клумби з синьо-жовтими прапорцями на київському Майдані Незалежності, розуміє очевидну неможливість навіть теоретичної домовленості про це. Читайте також: "Мир у січні" нереальний

Очевидно, що цілі Путіна можуть досягатись лише силовим шляхом. І тут два варіанти. Перший – зовнішній. Тобто війська Путіна мають Україну завоювати. Другий – внутрішній. Це якщо українці втратять єдність і почнуть воювати між собою. Тобто або громадянська війна або путч. Інших варіантів немає.

Саме тому ніякі переговори з Путіним є неможливими. Україні просто нічого пропонувати на цих переговорах.