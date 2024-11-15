РФ підняла в повітря 8 стратегічних бомбардувальників, у низці областей - повітряна тривога

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 6:44 військові заявили, що у повітрі ворога близько 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

Повітряну тривогу оголосили у Харківській та Сумській областях. Пізніше ракетна небезпека поширилась і на Київщину, Черкащину та Полтавщину.

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