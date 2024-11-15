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РФ упродовж доби втратила 1520 військових, 11 танків і 2 системи ППО
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1520 своїх військових. Сили оборони також знищили 11 танків, 20 ворожих артсистем та 2 системи ППО
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
- танків ‒ 9330 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
- артилерійських систем – 20492 (+20) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).
Дані уточнюються.
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