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Головна Світ Японська принцеса Мікаса померла у віці 101 року

Японська принцеса Мікаса померла у віці 101 року

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
10:48
Світ принцеса Мікаса

У п'ятницю, вранці 15 листопада, у Японії померла принцеса Мікаса (Юріко Такагі) у віці 101 року

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Про це повідомили в Управлінні японського імператорського двору, передає NHK.

Принцеса була вдовою принца Мікаса, молодшого брата покійного імператора Сева.

Юріко Такагі перенесла інсульт та аспіраційну пневмонію та була госпіталізована до Міжнародної лікарні Святого Луки у Токіо 3 березня.

Спочатку вона проходила лікування у відділенні інтенсивної терапії, але приблизно через 10 днів у неї було відзначено значне відновлення рухів правої руки та ноги, а також покращення симптомів пневмонії, і вона була переведена до загальної палати.

Однак із серпня по вересень принцеса знову провела понад три тижні у відділенні інтенсивної терапії у зв'язку із симптомами легкої пневмонії. Останнім часом вона лікувалася в окремій палаті.

Управління імператорського двору тиждень тому оголосило, що стан принцеси погіршився через порушення функцій внутрішніх органів.

Принцеса протягом 75 років була одружена з принцом Мікасом, який помер у 2016 році.

Четвертого червня принцесі виповнився 101 рік. Вона досягла найбільшого віку для члена імператорської сім'ї з часів періоду Мейдзі, який розпочався наприкінці 19 століття.

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Теги:
Новини
Японія
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