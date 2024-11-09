На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков

Про це повідомили колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус та на facebook-сторінці Федерації боксу України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати - пішов з життя В’ячеслав Узелков", - написали у Федерації.

Владислав Продивус зазначив, що В'ячеслав Узелков був "не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця" і "завжди віддавав себе повністю своїй справі".

В'ячеслав Узелков народився у Вінниці 8 квітня 1979 року. У лютому 2007-го в колекції В'ячеслава з'явився перший титул - за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна. У вересні того ж року спортсмен виборов титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в напівважкій вазі.

У 2013 році В'ячеслав здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі. У квітні 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.