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Головна Спорт На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков

На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков

Анатолій Буряк
9 листопада, 2024 субота
15:43
Спорт

Помер український боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів В'ячеслав Узелков. Спортсмену було 45 років

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Про це повідомили колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус та на facebook-сторінці Федерації боксу України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати - пішов з життя В’ячеслав Узелков", - написали у Федерації.

Владислав Продивус зазначив, що В'ячеслав Узелков був "не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця" і "завжди віддавав себе повністю своїй справі".

В'ячеслав Узелков народився у Вінниці 8 квітня 1979 року. У лютому 2007-го в колекції В'ячеслава з'явився перший титул - за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна. У вересні того ж року спортсмен виборов титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в напівважкій вазі.

У 2013 році В'ячеслав здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі. У квітні 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.

  • У 25-річному віці помер представник збірної України з боксу Аркадій Карцан.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Бокс
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