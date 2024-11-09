На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков
Помер український боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів В'ячеслав Узелков. Спортсмену було 45 років
Про це повідомили колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус та на facebook-сторінці Федерації боксу України.
"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати - пішов з життя В’ячеслав Узелков", - написали у Федерації.
Владислав Продивус зазначив, що В'ячеслав Узелков був "не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця" і "завжди віддавав себе повністю своїй справі".
В'ячеслав Узелков народився у Вінниці 8 квітня 1979 року. У лютому 2007-го в колекції В'ячеслава з'явився перший титул - за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна. У вересні того ж року спортсмен виборов титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в напівважкій вазі.
У 2013 році В'ячеслав здобув перемогу нокаутом у бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі. У квітні 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.
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