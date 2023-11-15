15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня

15 листопада - початок Різдвяного посту

Від цієї дати віряни вже офіційно наближаються до найвидатнішого свята християн - Різдва Христового.

Весь піст триває 40 днів і поділяється на три етапи:

Перший етап: 15 листопада - 6 грудня.

Другий етап: 7 грудня - 18 грудня.

Третій етап: 19 грудня - 24 грудня.

У перший етап по середах і п'ятницях варто дотримуватися сухоїдіння, що означає вживання тільки неперероблених продуктів, які не пройшли термічну обробку.

У понеділок можна їсти приготовані страви, але без додавання олії.

По вівторках, четвергах і вихідних днях можна додавати в їжу олію, пити вино і їсти рибу.

У другий етап правила харчування не змінюються за винятком того, що вино та риба тепер дозволяються лише у вихідні.

У третій етап - це пост найсуворіший. Крім вихідних додавати олію в їжу не можна.

Гурій і Самсон

15 листопада, в православному календарі віряни відмічають день пам’яті Самсона та Гурія.

Гурій і Самон вірно служили Богу в пості та молитві. Вони переконували багатьох людей відійти від ідолопоклонства та прийти до християнства. Саме за це мужі були поставлені перед тогочасним суддею.

Гурій і Самон не відступились від своєї віри та були віддані на жорстокі муки.

День пам'яті преподобного Паїсія

Преподобний Паїсій, який жив у XVIII столітті, був видатним чернечим наставником та письменником. Чоловіка нарекли Петром. Він народився в родині священика. З дитинства Петро вивчав Святе Письмо.

В 1741 році Петро прийняв постриг з іменем Парфеній, а потім Платон.

У 1763 році Петро оселився на Афоні, де заснував чернечу Лавру. Чоловік написав багато творів про покаяння, духовне життя та молитву.

Він у 1794 році та був похований в своєму монастирі. Святим був проголошений у 1988 році.

Прикмети 15 листопада

Якщо пливуть низькі хмари — погода скоро погіршиться

Якщо на сході сонце має червоний колір — до завірюхи

Що можна робити 15 листопада

молилися цього дня про зцілення

допомагати нужденним з їжею та одягом

Що не можна робити 15 листопада