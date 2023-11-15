15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня
15 листопада - початок Різдвяного посту, історична довідка, прикмети, що можна робити в цей день, а чого ні. Усі поради й традиції для вірян
15 листопада - початок Різдвяного посту
Від цієї дати віряни вже офіційно наближаються до найвидатнішого свята християн - Різдва Христового.
Весь піст триває 40 днів і поділяється на три етапи:
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Перший етап: 15 листопада - 6 грудня.
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Другий етап: 7 грудня - 18 грудня.
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Третій етап: 19 грудня - 24 грудня.
У перший етап по середах і п'ятницях варто дотримуватися сухоїдіння, що означає вживання тільки неперероблених продуктів, які не пройшли термічну обробку.
У понеділок можна їсти приготовані страви, але без додавання олії.
По вівторках, четвергах і вихідних днях можна додавати в їжу олію, пити вино і їсти рибу.
У другий етап правила харчування не змінюються за винятком того, що вино та риба тепер дозволяються лише у вихідні.
У третій етап - це пост найсуворіший. Крім вихідних додавати олію в їжу не можна.
Гурій і Самсон
15 листопада, в православному календарі віряни відмічають день пам’яті Самсона та Гурія.
Гурій і Самон вірно служили Богу в пості та молитві. Вони переконували багатьох людей відійти від ідолопоклонства та прийти до християнства. Саме за це мужі були поставлені перед тогочасним суддею.
Гурій і Самон не відступились від своєї віри та були віддані на жорстокі муки.
День пам'яті преподобного Паїсія
Преподобний Паїсій, який жив у XVIII столітті, був видатним чернечим наставником та письменником. Чоловіка нарекли Петром. Він народився в родині священика. З дитинства Петро вивчав Святе Письмо.
В 1741 році Петро прийняв постриг з іменем Парфеній, а потім Платон.
У 1763 році Петро оселився на Афоні, де заснував чернечу Лавру. Чоловік написав багато творів про покаяння, духовне життя та молитву.
Він у 1794 році та був похований в своєму монастирі. Святим був проголошений у 1988 році.
Прикмети 15 листопада
- Якщо пливуть низькі хмари — погода скоро погіршиться
- Якщо на сході сонце має червоний колір — до завірюхи
Що можна робити 15 листопада
- молилися цього дня про зцілення
- допомагати нужденним з їжею та одягом
Що не можна робити 15 листопада
- забороняється їсти м'ясо, молочні продукти, яйця
- забороняє лихословити, сваритися, лаятися
- не можна голосно сміятися, гуляти, веселитися.
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