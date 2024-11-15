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Анонс

Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 15 листопада

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
06:06
Футбол Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй

У пʼятницю, 15 листопада, зіграють 9 матчів 5-го туру Ліги націй: Португалія - Польща, Шотландія - Хорватія, Данія - Іспанія та інші

Зміст

Про це повідомляє сайт УЄФА.  

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.  

Ліга націй 

5-й тур

15 листопада

Ліга A

Група 1

21:45 Шотландія - Хорватія

21:45 Португалія - Польща

Група 4

21:45 Швейцарія - Сербія

21:45 Данія - Іспанія

Ліга C

Група 2

19:00 Кіпр - Литва

21:45 Румунія - Косово

Група 3

21:45 Північна Ірландія - Білорусь

21:45 Люксембург - Болгарія

Ліга D

Група 1

21:45 Сан-Марино - Гібралтар

Як Україна виступає у Лізі націй 

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома завершальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Теги:
Новини
Спорт
Ліга націй
Результати футбольних матчів
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