Сервіс Goodreads закрив оцінювання роману-переможця Букерівської премії "Орбітальний" з героями-росіянами

Відповідне повідомлення відображається на сайті Goodreads.

Онлайн-платформа Goodreads обмежила можливість оцінювання та коментування роману письменниці з Великої Британії Саманти Гарві Orbital ("Орбітальний"), за який авторка отримала Букерівську премію - 2024. Це сталося після того, як українці почали активно писати негативні відгуки та ставити одиниці книжці, яку літературознавиця Ганна Улюра назвала агіткою про пацифізм та про "тотальне замирення в космосі - з росіянами за штурвалом".

"Оцінювання цієї книжки тимчасово недоступно. Ця книжка має тимчасові обмеження на надсилання оцінок та рецензій. Це може бути пов'язано з тим, що ми виявили незвичайну поведінку, яка не відповідає нашим правилам рецензування", - повідомляється на Goodreads.

Наразі оцінка "Орбітального" на популярному порталі складає 3,7. Загалом 945 зареєстрованих користувачів поставили книжці дві зірки, а 268 - одну.

Фото: скриншот з Goodreads

"Мабуть, весело мастурбувати на Росію на відстані. Я пропоную автору поїхати туди, щоб на власні очі отримати досвід "російської культури". Особливо поїхати на окуповані українські території або поїхати в Україну і провести кілька місяців під постійними обстрілами ракет і дронів та у безсонних ночах. Так, автор, мабуть, не знає про існування України, судячи з сюжету. Ну, то візьміть трохи уроків географії та історії", - написала користувачка Яна.

"Сьогодні я прокинувся від вибухів балістичних ракет. Росія запустила їх на моє місто (Київ) і мою країну. А потім я виявила, що Букерівську премію отримала книга, яка романтизує росіян. Радянський Союз тут навіть згадується з ностальгією. Ми живемо в божевільному світі Орвелла", - зазначила інша користувачка.

Фото: скриншот з Goodreads

Фото: скриншот з Goodreads