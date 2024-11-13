Британська письменниця Саманта Гарві стала лауреаткою Букерівської премії - 2024

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Церемонія нагородження переможниці відбулася в Лондоні у вівторок, 12 листопада.

"Я хотіла б присвятити цю нагороду всім, хто виступає на захист Землі, а не супроти неї; на захист, а не проти гідності інших людей; за інші форми життя, а не проти них; а також усім, хто виступає за мир, закликає до миру та працює заради миру", - зазначила під час церемонії авторка.

Журі під головуванням художника та письменника Едмунда де Ваала одноголосно обрало роман переможцем.

"Це твір, що відображає інтенсивну увагу Гарві до крихкості нашого світу", - наголосив де Ваал.

Опублікований у листопаді 2023 року, Orbital став лідером продажів серед номінантів, із загальним тиражем 29 тисяч примірників у Великій Британії.

Що відомо про роман Orbital

За сюжетом шестеро астронавтів і космонавтів зі США, Росії, Італії, Великої Британії та Японії чергують на Міжнародній космічній станції. Вони виконують там життєво важливу роботу, але поступово починають роздумувати: що таке життя без Землі? Що таке Земля без людства?

Orbital ("Орбітальний") - один з небагатьох романів про космос, що були номіновані на Букерівську премію за останні кілька років, і перший роман, дія якого відбувається в космосі, що став переможцем.

У книзі всього лише 136 сторінок, і це один з найкоротших переможців Букерівської премії, хоча й не такий короткий, як "При березі" (Offshore), Пенелопи Фіцджеральд, лауреатки премії 1979 року.