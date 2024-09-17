Букерівська премія - 2024 оголосила короткий список: уперше у ньому 5 жінок і 1 чоловік

Список оприлюднили на сайті премії.

16 вересня оголосили короткий список Букерівської премії 2024 року — найвпливовішої премії у світі за художній твір. До списку увійшли 6 авторів з п’яти країн, зокрема в ньому вперше голландська письменниця та вперше за 10 років письменниця з Австралії. Серед інших імен - британські, канадські та американські автори.

Журі обрало 6 книжок зі 156 творів, опублікованих у період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року і поданих видавцями на конкурс. Сюжети книжок-номінантів розгортаються по всьому світу та за межами Землі: від полів битв Першої світової війни до духовного відпочинку в сільській місцевості Австралії; від глибокого півдня Америки в 19 столітті до віддаленого голландського будинку в 1960-х роках; від Міжнародної космічної станції до печер під французькою сільською місцевістю.

До шортліста увійшли:

Персіваль Еверетт, James ("Джеймс");

Саманта Гарві, Orbital ("Орбітальний");

Рейчел Кушнер, Creation Lake ("Озеро творіння");

Енн Майклз, Held ("У полоні");

Яель ван дер Вуден, The Safekeep ("Сховище");

Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional ("Служба кам'яного подвір'я").

Кілька книжок цьогорічного короткого списку є відносно короткими порівняно з деякими творами попередніх років. Чотири книжки мають менше ніж 300 сторінок, а у "Джеймса" 303 сторінки. "Озеро творіння" займає 404 сторінки, але, на думку суддів Букера, шпигунський трилер виглядає коротшим. Найкоротша книжка цього року - "Орбітальний" - має лише 136 сторінок і також охоплює найкоротший проміжок часу з усіх романів у списку. Тоді як "У полоні" розповідає про чотири покоління сім’ї протягом цілого століття, "Орбітальний" охоплює лише 24 години на борту Міжнародної космічної станції. Судді Букера описали роман як "короткий, але неймовірно об’ємний".

Церемонія вручення Букерівської премії 2024 року відбудеться 12 листопада 2024 року в Лондоні. Переможець отримає 50 тис. фунтів стерлінгів і трофей під назвою "Айріс".