Стратегічне партнерство та мир через силу: Сибіга звернувся до Рубіо, висунутого Трампом на держсекретаря США

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

"Вітаю Марко Рубіо з його висуненням на посаду 72-го держсекретаря США. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та США та просування миру через силу в Україні та в усьому світі", - написав Сибіга.

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Раніше Сибіга після перемоги Дональда Трампа виборах заявив, що президент Володимир Зеленський та обраний президент США "ведуть тривалий, конструктивний та орієнтований на результат діалог".

13 листопада під час візиту до Бельгії Сибіга зустрівся з чинним держсекретарем США Ентоні Блінкеном і обговорив із ним подальшу військову допомогу США Україні.