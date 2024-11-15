ISW прогнозує значні проблеми для російської економіки у 2025 році

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.

Нещодавно Кремль прийняв кілька заходів, спрямованих на скорочення видатків російського уряду на поранених російських військовослужбовців, боротьбу з інфляцією та розв'язання довгострокових демографічних проблем, таких як низька народжуваність і нестача робочої сили.

"Ця політика демонструє, що російська економіка не настільки стійка до санкцій Заходу, грошових обмежень і вартості воєнних дій, як це представляє російський уряд. Ця політика також демонструє, що Кремль не зможе підтримувати затяжну війну протягом багатьох років і десятиліть, захищаючи російське суспільство від економічних проблем. Послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше загострить економічні проблеми Росії", - пояснили військові аналітики.