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У Новій Зеландії парламент перервав роботу через маорійський ритуал хаку в залі

Олена Будько
15 листопада, 2024 п'ятниця
01:23
Світ

У четвер, 14 листопада, парламент Нової Зеландії мусив зупинити роботу, оскільки депутати з партії Te Pāti Māori розпочали виконувати хаку (маорійський ритуал) просто в залі

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Про це повідомляє BBC.

Депутати виконали танець хака, протестуючи проти суперечливого законопроєкту, який має на меті по-новому інтерпретувати основоположний договір країни з народом маорі – договір Вайтангі. Багато маорі та їхніх прихильників протестують проти перегляду цього документа.

Депутатка від опозиційної партії Хана-Раухіті Майпі-Кларк порвала копію законопроєкту й  розпочала традиційний церемоніальний груповий танець маорі  після того, як її запитали, чи підтримує її партія законопроєкт, який виносили на перше голосування в четвер. До танцю долучилися колеги з партії Te Pāti Māori та інші депутати.  

 

Після 30-хвилинної перерви законопроєкт усе ж пройшов перше читання за підтримки всіх партій владної коаліції. Майпі-Кларк відсторонили від роботи в парламенті.

Утім експерти зазначають, що законопроєкт навряд чи пройде друге читання, оскільки не всі члени коаліції підтримують його.

Законопроєкт передбачає нову інтерпретацію договору Вайтангі – історичної угоди між британською короною та корінним народом маорі, укладеної 184 роки тому. Договір Вайтангі уперше був підписаний у 1840 році між британською короною та понад 500 вождями маорі. Він поклав основу державотворення Нової Зеландії та досі є одним з основних конституційних документів країни. 

Новозеландська партія ACT, молодший партнер у владному правоцентристському коаліційному уряді, минулого тижня оприлюднила законопроєкт про закріплення в законі вужчого тлумачення договору Вайтангі. У партії зазначили, що ті, хто виступає проти законопроєкту, хочуть "розпалити страх і розкол", а зміни в документі мають на меті розширити можливості кожної людини. 

Однак багато маорі та їхні прихильники вважають суперечливий законопроєкт таким, що підриває права корінного народу країни, яке становить близько 20% населення.

Сотні людей вирушили маршем з півночі Нової Зеландії до столиці Веллінгтона на знак протесту проти цього законопроєкту та дорогою влаштовуючи мітинги в містах. Вони мають прибути до Веллінгтона наступного вівторка, де планують провести великий мітинг.

Довідково. Хака - (або гака) - маорійський ритуал, що поєднує танець, спів і своєрідну міміку. Є неодмінним атрибутом громадських і державних заходів у Новій Зеландії.  Уперше хаку виконували воїни маорі сотні років тому. За допомогою страхітливих рухів тіла і криків, з виряченими очима й висолопленим язиком вони намагалися залякати ворога перед кожним боєм. Згодом хаку почали виконувати й під час мирних заходів, розповідаючи за допомогою танцю про маорійські традиції та вірування. Популярним на весь світ цей обрядовий спів у супроводі хитромудрих рухів став  завдяки національній команді країни з регбі. Регбісти Нової Зеландії виконують хаку перед матчами.

Теги:
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