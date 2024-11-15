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Головна Світ У Франції під час гри Ліги націй вболівальники освистали гімн Ізраїлю, біля ізраїльської секції стадіону сталася бійка

У Франції під час гри Ліги націй вболівальники освистали гімн Ізраїлю, біля ізраїльської секції стадіону сталася бійка

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
07:28
Світ єврейська громада україни

14 листопада деякі французькі вболівальники освистали гімн Ізраїлю на стадіоні "Стад де Франс" під час гри Ліги націй, де після цього сталася невелика бійка біля ізраїльської секції

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Під час гри 4 тис. французьких співробітників служби безпеки були розміщені на стадіоні та навколо нього, а також у громадському транспорті.

Близько 100 ізраїльських уболівальників знехтували попередженням свого уряду щодо заборони поїздок на спортивні заходи, сидячи в секторі 80-тисячного стадіону, який був заповнений ледь на п’яту частину.

Оскільки багато хто утримався від відвідування матчу з міркувань безпеки, відвідуваність була найнижчою для "Стад де Франс" з моменту його відкриття в 1998 році - 16 611 людей. 

Матч закінчився з рахунком 0-0.

Під час виконання національного гімну Ізраїлю, який потім увімкнули через гучномовці, було чути кілька свистів. Ізраїльські вболівальники розмахували жовтими повітряними кульками та скандували "Звільніть заручників" на згадку про співвітчизників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Коли матч розпочався, біля ізраїльської секції кілька хвилин тривала бійка. Невідомо точно, що стало причиною конфлікту.

Напередодні гри кілька сотень антиізраїльських демонстрантів зібралися на площі паризького району Сен-Дені по периметру, розмахуючи палестинськими прапорами, а також кілька ліванських і алжирських, щоб протестувати проти матчу.

"Ми не граємося з геноцидом", — було написано на одному з банерів.

Наприкінці матчу на південній частині стадіону було вивішено два палестинські прапори.

Виходячи на поле, деякі ізраїльські вболівальники були одягнені в ізраїльські та французькі кольори. Двоє були у футболках із логотипом ізраїльського клубу Маккабі Тель-Авів спереду та написом "Ніколи не прощайте, ніколи не забувайте" на спині. Одна людина тримала плакат, на якому було написано "до біса ХАМАС".

Президент Франції Еммануель Макрон був присутній на грі в знак солідарності. 

"Ми ніде не піддамося антисемітизму, і насильство, у тому числі у Франції, ніколи не переможе, як і залякування", — сказав він.

  • 13 листопада пропалестинські мітингувальники вийшли на акцію протесту в Амстердамі попри запроваджену заборону. Правоохоронці затримали десятки людей.
     
Теги:
Новини
Франція
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
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