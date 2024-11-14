В Амстердамі попри заборону відбулася нова антиізраїльська вулична акція, є затримані
13 листопада пропалестинські мітингувальники вийшли на акцію протесту в Амстердамі попри запроваджену заборону. Правоохоронці затримали десятки людей
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що десятки демонстрантів скандували антиізраїльські гасла, зокрема "Амстердам каже ні геноциду". Ізраїль рішуче відкидає всі звинувачення в геноциді.
Натомість велика кількість поліцейських, у тому числі на конях, затримали більшість протестувальників після того, як вони відмовилися піти.
Як пише видання, останні протести відбулися після аналогічної демонстрації 10 листопада, коли через мітинг постраждали щонайменше 10 людей.
- Уночі 8 листопада ізраїльські футбольні вболівальники зазнали масових нападів після гри, внаслідок чого відомо щонайменше про 10 поранених, 10 зниклих безвісти, а дехто залишається в облозі в готелях. Уряд Ізраїлю надсилає літаки для евакуації постраждалих громадян.
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