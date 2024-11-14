Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Амстердамі попри заборону відбулася нова антиізраїльська вулична акція, є затримані

В Амстердамі попри заборону відбулася нова антиізраїльська вулична акція, є затримані

Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
09:51
Світ Антиєврейські заворушення в Амстердамі

13 листопада пропалестинські мітингувальники вийшли на акцію протесту в Амстердамі попри запроваджену заборону. Правоохоронці затримали десятки людей

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що десятки демонстрантів скандували антиізраїльські гасла, зокрема "Амстердам каже ні геноциду". Ізраїль рішуче відкидає всі звинувачення в геноциді.

Натомість велика кількість поліцейських, у тому числі на конях, затримали більшість протестувальників після того, як вони відмовилися піти. 

Як пише видання, останні протести відбулися після аналогічної демонстрації 10 листопада, коли через мітинг постраждали щонайменше 10 людей.

  • Уночі 8 листопада ізраїльські футбольні вболівальники зазнали масових нападів після гри, внаслідок чого відомо щонайменше про 10 поранених, 10 зниклих безвісти, а дехто залишається в облозі в готелях. Уряд Ізраїлю надсилає літаки для евакуації постраждалих громадян.
Теги:
Новини
Кримінал
Ізраїль
Палестина
Нідерланди
Близький Схід
акції протестів
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Перший сніг у Вітебську, Білорусь (2 листопада 2024 року)
Автор Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
Мокрий сніг і крижаний дощ: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 листопада
Війна з Росією, ЗСУ
Автор Ірена Моляр
13 листопада, 2024 середа
"Мене за ці слова захейтили": боєць ЗСУ Ієвлєв про нестачу піхоти
Фінляндія
Автор Ксенія Золотова
12 листопада, 2024 вiвторок
Зруйнує міжнародний порядок: очільниця МЗС Фінляндії виступила проти примусу України до нейтралітету
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 листопада
10:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:00
OPINION
Ударити залпом БПЛА та ракет по Москві
09:37
Ексклюзив
Куп'янськ
"У Куп'янську ситуація вже давно розвивається негативно": депутат міськради Харкова Ревчук назвав причини
09:30
Новини компаній
У Бородянці за підтримки благодійників відкрили хаб для жінок, які постраждали від війни
09:23
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакувала Україну КАБами та "шахедами": на Полтавщині є влучання
09:22
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни звинувачують жителів ТОТ у підготовці терактів і судять за дії, яких ті не вчиняли, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
09:15
Артем Дмитрук
Нардеп-"слуга" Дмитрук після втечі з України дав інтерв'ю російським пропагандистам RT
08:56
ППО
Українська ППО знищила вночі 21 з 59 БПЛА
08:43
Тіло чоловіка, який загинув після вибуху перед Верховним федеральним судом, Бразиліїя, 13 листопада 2024 р
Біля Верховного суду Бразилії підірвався та загинув чоловік
08:25
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні
08:18
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 161 боєзіткнення: найбільше атак на Курахівському напрямку
08:01
OPINION
блог Лариса Волошина
Варто починати приймати реальність, в якій ми воюємо без Америки
07:55
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу втратила 1690 військових, 19 танків і 65 артсистеми
07:47
Дональд Трамп
Команда Трампа готує списки на звільнення службовців Пентагону, - Reuters
07:32
Люксембург
Люксембург покладе в основу головування у Раді Європи непохитну підтримку України, - глава МЗС Беттель
07:15
Анонс
Майк Меньян і Тео Ернандес, збірна Франції, Євро-2024
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 14 листопада
07:13
Анджей Дуда та Дональд Трамп
"У контексті інтересів США": Дуда заявив, що на зустрічі з Трампом говоритиме про Україну
06:55
евакуація
На Донеччині затвердили примусову евакуацію цивільних з Волноваського району
06:37
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Очікується розмова про Україну: Байден і Сі Цзіньпін планують зустрітись у Перу
06:20
хусити
Військові США вдарили по сучасному озброєнню хуситів у Ємені
06:01
МЗС України
"Не володіємо, не розробляємо": Україна заперечила намір створити або придбати ядерну зброю
05:27
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
У Києві три застосунки, пов'язані з побутом міста, об'єднали в один
04:18
Росіяни обстріляли Купʼянськ
Росіяни обстріляли Купʼянськ: серед поранених водій швидкої
03:35
грузія
Не визнають результатів виборів: у Грузії депутати опозиційних коаліцій відмовились від мандатів
02:31
Польща
У Польщі за підозрою у диверсії затримали білоруса
01:54
Фінляндія
У Фінляндії в ДТП потрапила вантажівка з військовими: 23 постраждалих
01:06
конгрес США
Цілковита повнота влади: республіканці зберегли більшість у Палаті представників, - CNN
00:10
Марін Ле Пен
У Франції прокуратура просить для Ле Пен 5 років в'язниці: її звинувачують у нецільовому використання коштів ЄП
2024, середа
13 листопада
23:21
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про нові призначення до свого кабінету
23:03
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальними матчами
22:51
Куп'янськ
DeepState: частина військ РФ перебуває в Куп'янську
22:41
Оновлено
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп і Байден зустрілись у Білому домі
22:32
Ексклюзив
путін літак
РФ обвалиться дуже швидко без ядерних загроз та ескалації конфлікту, - політик Рибачук
22:30
Олексій Кулеба
Уряд спрямує реверсну дотацію на підтримку деокупованих та прифронтових громад
22:15
Юнацька збірна України (U-19)
Україна програла Казахстану та невдало стартувала у відборі на юнацьке Євро
21:48
Володимир Зеленський
Зеленський відзвітував про роботу над внутрішнім Планом стійкості України
21:24
Twitter, X, Ілон Маск
"Маск зміг використати платформу для формування політичного дискурсу": The Guardian залишає X
21:15
В окупованому Криму обвалився міст
В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово
20:54
Сенат США
Республіканці в Сенаті США вперше за 18 років змінили лідера: він говорив, що Україна має виграти війну
20:51
Оновлено
зеленський Шольц
Зеленський провів перемовини з Шольцом: ФРН передасть нову систему ППО до кінця року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV