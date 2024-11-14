В Амстердамі попри заборону відбулася нова антиізраїльська вулична акція, є затримані

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що десятки демонстрантів скандували антиізраїльські гасла, зокрема "Амстердам каже ні геноциду". Ізраїль рішуче відкидає всі звинувачення в геноциді.

Натомість велика кількість поліцейських, у тому числі на конях, затримали більшість протестувальників після того, як вони відмовилися піти.

Як пише видання, останні протести відбулися після аналогічної демонстрації 10 листопада, коли через мітинг постраждали щонайменше 10 людей.