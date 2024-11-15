Виявився "кротом" російського ГРУ: в Україні за підозрою в держзраді затримали підполковника ССО

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначили в СБУ, "кріт" російського головного розвідувального управління передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

За даними слідства, російська розвідка завербувала військового через знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок. Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ й визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Зокрема, російську розвідку цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання завдання підполковник використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та цілі. Також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

Ці відомості рашисти планували використати для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами, на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

У підсумку спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини російського агента й затримали його. Одночасно було проведено комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Командування ССО підтвердило інформацію Служби безпеки України

Про це йдеться в офіційній заяві, яку опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Командуванню ССпО було відомо про слідчі дії щодо цього військовослужбовця та всебічно сприяло їх проведенню", - зазначено в заяві.

У Командуванні ССпО наголосили, що вони "продовжують виконувати задачі, нищити ворога та звільняти українську землю від окупантів. А всіх тим, хто думає, що може цьому завадити та поставити життя наших воїнів під загрозу, буде викрито та відправлено за ґрати".

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.