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Відбувається третя спроба російського наступу на Курщині, - Згурець

Оксана Ліховід
15 листопада, 2024 п'ятниця
11:17
Війна з Росією Карта бойових дій за 6-13 листопада

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що третя спроба російського наступу на Курщині розпочалася тиждень тому

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Відбувається російський наступ на Курщині - це вже третя спроба противника здійснити контратакувальні дії та витіснити наші підрозділи. Третій наступ розпочався близько тижня тому", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, противник намагається діяти на трьох напрямках, орієнтуючись насамперед на Суджу. Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районі Новоіванівки, що розташована на заході від Суджі. Інший напрямок - дещо північніше, у Погребках, де противник досяг певних успіхів попри значні втрати. Третій напрямок - південний схід, де ворог намагається переправитися через річку Псьол, щоб створити загрозу для Суджі, яка забезпечується через трасу від Сум. Це основна логістична артерія ЗСУ, навколо якої тримається вся наша оборона.

"Найближчим часом ворог продовжить посилювати тиск на ці три напрямки. На цей момент на цьому напрямку сконцентровано майже 50 тисяч осіб противника. Інформації щодо знищених північнокорейців наразі немає", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що плацдарм на Курщині відіграватиме важливу політичну роль у подальших подіях. Є розпорядження Путіна витіснити українські війська до інавгурації президента Трампа, з іншого боку, утримання плацдарму є важливою частиною українського Плану перемоги або майбутніх перемовин. Тому ЗСУ продовжать утримувати цю ділянку, хоча її розміри дещо зменшились.

"Нарешті ми почали будувати фортифікаційні споруди на окремих ділянках, і забезпечення підтримується. Всі основні завдання цього плацдарму виконуються - це знищення сил противника та відтягування певної кількості особового складу на цей напрямок", - резюмував Згурець.

  • Російський диктатор Володимир Путін розгорнув 50 тис. російських і північнокорейських військ, щоб повернути територію Курщини до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США. 
  • Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що десятки тисяч російських військових із найкращих частин намагаються витіснити українські війська і просунутися на Курському напрямку фронту.























































     
Теги:
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вибори президента
Сергій Згурець
російська армія
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