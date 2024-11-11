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Сирський про Курський напрямок: "Десятки тисяч бійців РФ намагаються витіснити наші війська й просунутися вглиб"

Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
08:45
Війна з Росією Сирський на Курському напрямку

Десятки тисяч російських військових із найкращих частин намагаються витіснити українські війська і просунутися на Курському напрямку фронту

Зміст

Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи в частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. 

Головком наголосив, що важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на  кількість військ противника, які там зосереджені.

"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті", - підкреслив Сирський.

За його словами, зараз росіяни, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись углиб території, що залишається під контролем Сил оборони України.

"Наша задача на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі. Тому моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та розв'язанню питань всебічного забезпечення й підготовки резервів", - додав головнокомандувач ЗСУ.

  • За даними Генштабу, протягом доби 10 листопада на російсько-українському фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти продовжують діяти на Курахівському та Покровському напрямках.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Олександр Сирський
Курськ
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