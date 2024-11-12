Росіяни планують повернути територію Курщини до інавгурації Трампа, - ЗМІ

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, верховний воєначальник України заявив, що "десятки тисяч ворожих солдатів" прибули, щоб "вигнати" сили Києва з російського анклаву, підігріваючи побоювання Заходу щодо значної ескалації війни.

Союзники НАТО вважають, що Путін сподівається повернути територію, втрачену Україною до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року.

Оцінка британської оборонної розвідки, з якою ознайомилося видання, показує, що Росія, швидше за все, посилить атаки безпілотників на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону.

Зазначається, що близько 12 тис. північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть задіяні в бойових діях у Курській області, відповідно до російсько-північнокорейського договору про взаємну військову допомогу.

Українські аналітики вважають, що Кремль також може прагнути використати свій найбільший контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися в північно-східну Сумську область.