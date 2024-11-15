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Перший після смерті Беннінгтона: Linkin Park випустили альбом From Zero з вокалісткою Емілі Армстронг

Дар'я Тарасова
15 листопада, 2024 п'ятниця
09:48
Культура Оновлений склад Linkin Park

Один з найпопулярніших рок-гуртів сучасності Linkin Park після представлення у вересні нової вокалістки Емілі Армстронг презентував перший альбом за її участі From Zero

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Про це учасники гурту повідомили на своїй сторінці у facebook.

15 листопада вийшов восьмий студійний альбом американського гурту Linkin Park From Zero. Платівка стала першою за 7 років після релізу One More Light у 2017-му. Це також перший альбом після смерті вокаліста Честера Беннінгтона і перший за участі нової вокалістки Емілі Армстронг.

"Вийшов наш новий альбом From Zero", - прокоментували лаконічно Linkin Park.

Читайте також: Linkin Park представив нову вокалістку: хто така Емілі Армстронг, яка прийшла на місце Честера Беннінгтона

Назва From Zero ("З нуля") промовиста і символічна.

"До того, як ми стали Linkin Park, гурт називався Xero. Ця назва нового альбому відсилає як до цього скромного початку, так і до шляху, яким ми зараз ідемо. За звучанням та емоційністю альбом відображає минуле, теперішнє та майбутнє, зберігаючи наше фірмове звучання, але водночас нове та сповнене життям. Альбом був створений із глибокою вдячністю новим і давнім друзям гурту, нашій родині та фанатам. Ми пишаємося тим, ким Linkin Park стали за ці роки, і раді майбутній подорожі", - заявив Майк Шинода.

До платівки увійшло 11 композицій загальною тривалістю 31 хвилина 54 секунди.

Музиканти також вирушать у світовий тур на підтримку нового альбому.

 

  • 5 вересня на шоу в Лос-Анджелесі, трансляція якого також відбувалася онлайн, музиканти оголосили про перезапуск Linkin Park та представили нову вокалістку - Емілі Армстронг.
Теги:
Новини
музика
США
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