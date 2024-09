Уперше після загибелі Беннінгтона: Linkin Park повертаються після 7-річної перерви з новою вокалісткою та треком

Про це пише Variety.

5 вересня під час виступу в Лос-Анджелесі американський рок-гурт Linkin Park представив шанувальникам нову співвокалістку Емілі Армстронг з гурту Dead Sara. Вона посіла місце соліста Честера Беннінгтона, який скоїв самогубство у 2017 році. До складу гурту в ролі барабанника також доєднався Колін Бріттен - автор пісень і продюсер G Flip, Illenium і One OK Rock.

Оголошення нових учасників гурту відбулося разом з презентацією нового синглу The Emptiness Machine - першого музичного релізу Linkin Park за сім років, що став головним треком майбутнього альбому під назвою From Zero.

Платівка вийде 15 листопада на Warner Records і стане першим повноформатним альбомом гурту після One More Light, який вийшов у 2017 році за два місяці до смерті головного вокаліста Честера Беннінгтона.

Також гурт оголосив, що вирушить у світовий тур, під час якого дасть концерти у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Гамбурзі, Лондоні, Сеулі і Боготі. Наразі, окрім нових учасників, у складі Linkin Park залишаються Майк Шинода, Бред Делсон, Фенікс та Джо Ган.

Як зазначили Linkin Park в пресрелізі, Шинода, Делсон, Фаррелл і Ган "потихеньку знову почали зустрічатися в останні роки" і "замість того, щоб спробувати перезапустити групу", вони працювали з багатьма музикантами і знайшли особливу спорідненість з Армстонг і Бриттеном.

"До Linkin Park наша перша група називалася Xero. Ця назва альбому стосується як цього скромного початку, так і подорожі, яку ми зараз здійснюємо. З погляду звучання та емоційності - це про минуле, сьогодення та майбутнє, охоплюючи наш фірмовий звук, але новий і повний життя. Це було зроблено з глибокою вдячністю нашим новим і давнім товаришам по групі, нашим друзям, нашій родині та нашим шанувальникам. Ми пишаємося тим, ким Linkin Park стали за ці роки, і раді майбутній подорожі", - заявив Шинода.