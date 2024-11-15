"Разом навчаємось і зростаємо": як ЄС підтримує школи та дошкільні заклади в Україні

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Наразі за допомогою ЄС заплановано відремонтувати 280 освітніх установ у 19 областях. Також ЄС виділив 15 млн євро на будівництво нових шкільних укриттів в Україні.

Журналісти відвідали дитсадок "Пролісок" у Бучі та Ірпінський ліцей №3, аби дізнатися, в яких умовах навчаються тамтешні діти.

Так, у дитсадочку "Пролісок" щодня перебувають понад 100 дітей. У дошкільному закладі є укриття, створене завдяки спільному проєкту Євросоюзу та ЮНІСЕФ. Коли в місті лунає повітряна тривога, малеча знає, що потрібно спускатись у підвал. Там для дітей усе облаштовано так, аби було не страшно й не нудно: є стільці, ліжечка та різноманітні іграшки. Малюки можуть гратися й навчатися, тож проведений в укритті час пролітає непомітно.

В Ірпінському ліцеї №3 потрібно було не просто збудувати захисну споруду – треба було відбудувати сам освітній заклад, адже навесні 2022 року окупанти зруйнували його на 70%. Даху не було, тож у сезон дощів вода була по кісточки. Однак зараз ліцей має неймовірний вигляд. Сучасні класи, просторий спортзал, новітня бібліотека, безпечне та комфортне укриття. При відбудові також урахували фактор інклюзивності.

Реконструкцією займалися місцева влада та громадські організації за підтримки ЄС та ЮНІСЕФ. Роботи тривали всього 6 місяців. Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова навіть пожартувала, що такої феноменальної швидкості не зайве повчитися й іншим.

"Найбільше мене вразив той факт, що цей один із найбільших ліцеїв в Ірпені відбудували за 6 місяців. Я гадаю, що як тільки ви вступите до Євросоюзу, то зможете навчити багато країн, як робити ремонт такого рівня: так якісно і так швидко", – сказала пані посол.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС спрямував понад 100 млн євро бюджетної та грантової допомоги на створення безпечного освітнього простору. Ці гроші витратили на відновлення шкіл, надання психологічної допомоги дітям, батькам, учителям. Як наголошує Катаріна Матернова, попри війну діти повинні мати можливість навчатися.

"Укриття потрібно будувати також із думкою про мирне майбутнє. Іншими словами, ми будуємо укриття нині не для того, щоб вони завжди були лише укриттями, а для того, щоб використовувати їх також у мирний час, чи то як спортивну інфраструктуру, чи як танцювальні зали, як ми бачили тут, їх може використовувати молодь, або можливо, їхні батьки", – зазначила Катаріна Матернова.

Заступниця голови представництва ЮНІСЕФ Еммануель Аббріу своєю чергою зазначила, що про необхідність створення укриттів часто кажуть самі діти, адже для них важливою є взаємодія з однолітками.

"Щоразу як ми відвідуємо школи, я чую те ж саме від школярів і вихованців дитячих садків, учнів початкових і середніх класів: про важливість взаємодії з однолітками та з іншими учнями віч-на-віч. І для нас надзвичайно важливо пропонувати такі можливості для дітей і підлітків, щоб вони могли зустрічатися один з одним і навчатися разом", - сказала представниця Дитячого фонду ООН.

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Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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