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Головна Війна з Росією До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів

До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
10:27
Війна з Росією

15 листопада до Києва приїхав заступник державного секретаря США з управління та ресурсів Річард Верма

Зміст

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати заступника державного секретаря США з управління та ресурсів Річарда Верму назад до Києва. Відновлення економіки України відкриває двері американському бізнесу для інвестування в майбутнє України та партнерства в оборонній, технологічній та інших сферах, що принесе користь нашим країнам", - написала вона.

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Теги:
Новини
Україна
США
підтримка України
допомога США Україні
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