До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати заступника державного секретаря США з управління та ресурсів Річарда Верму назад до Києва. Відновлення економіки України відкриває двері американському бізнесу для інвестування в майбутнє України та партнерства в оборонній, технологічній та інших сферах, що принесе користь нашим країнам", - написала вона.