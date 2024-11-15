До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів
15 листопада до Києва приїхав заступник державного секретаря США з управління та ресурсів Річард Верма
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Рада вітати заступника державного секретаря США з управління та ресурсів Річарда Верму назад до Києва. Відновлення економіки України відкриває двері американському бізнесу для інвестування в майбутнє України та партнерства в оборонній, технологічній та інших сферах, що принесе користь нашим країнам", - написала вона.
- До завершення терміну президентства Джо Байдена Україна отримає від США допомогу на $7,1 млрд.
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