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США до кінця президентського терміну Байдена щотижня надсилатимуть Україні допомогу

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
05:18
Світ Володимир Зеленський і Джо Байден

До завершення терміну президентства Джо Байдена Україна отримає від США допомогу на $7,1 млрд

Зміст

Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Адміністрація Джо Байдена активно працює та розробляє великі пакети допомоги, які передаватимуть Україні щотижня - аж до інавгурації Дональда Трампа.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані Конгресом, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося", - йдеться у заяві Сінгх.

Вона також додала, що Пентагон продовжує поповнювати свої запаси, щоб не знижувати рівень боєготовності США, і водночас забезпечує, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.

"Міністр Остін нещодавно мав розмову з міністром Умєровим. Вони обговорювали можливості, які потрібні Україні, щоб продовжувати відштовхувати росіян, аби й надалі досягати успіху у своїх стратегічних воєнних планах", - додала Сабріна Сінгх.

Сумарно Україна отримає допомогу на $7,1 млрд.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у країни, на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді.
Теги:
Новини
Україна
Пентагон
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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