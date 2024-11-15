США до кінця президентського терміну Байдена щотижня надсилатимуть Україні допомогу

Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Адміністрація Джо Байдена активно працює та розробляє великі пакети допомоги, які передаватимуть Україні щотижня - аж до інавгурації Дональда Трампа.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані Конгресом, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося", - йдеться у заяві Сінгх.

Вона також додала, що Пентагон продовжує поповнювати свої запаси, щоб не знижувати рівень боєготовності США, і водночас забезпечує, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.

"Міністр Остін нещодавно мав розмову з міністром Умєровим. Вони обговорювали можливості, які потрібні Україні, щоб продовжувати відштовхувати росіян, аби й надалі досягати успіху у своїх стратегічних воєнних планах", - додала Сабріна Сінгх.

Сумарно Україна отримає допомогу на $7,1 млрд.