США до кінця президентського терміну Байдена щотижня надсилатимуть Україні допомогу
До завершення терміну президентства Джо Байдена Україна отримає від США допомогу на $7,1 млрд
Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Адміністрація Джо Байдена активно працює та розробляє великі пакети допомоги, які передаватимуть Україні щотижня - аж до інавгурації Дональда Трампа.
"Президент чітко дав зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані Конгресом, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося", - йдеться у заяві Сінгх.
Вона також додала, що Пентагон продовжує поповнювати свої запаси, щоб не знижувати рівень боєготовності США, і водночас забезпечує, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.
"Міністр Остін нещодавно мав розмову з міністром Умєровим. Вони обговорювали можливості, які потрібні Україні, щоб продовжувати відштовхувати росіян, аби й надалі досягати успіху у своїх стратегічних воєнних планах", - додала Сабріна Сінгх.
Сумарно Україна отримає допомогу на $7,1 млрд.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у країни, на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді.
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