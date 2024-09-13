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У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26

Катерина Ганжа
13 вересня, 2024 п'ятниця
09:59
Війна з Росією дрон, БПЛА

У ніч на 13 вересня росіяни випустили по Україні 26 ударних БПЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 24 ворожі дрони

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну 26 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).

У підсумку протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп і РЕБ Сил оборони України збили 24 ворожі ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей, - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що станом на 09:00 один ворожий дрон ще залишається в повітряному просторі. Триває бойова робота.   

  • Увечері четверга, 12 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України.
Теги:
Україна
Хмельниччина
Одещина
Миколаївщина
Херсонщина
безпілотник
Івано-Франківщина
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