У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну 26 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).

У підсумку протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп і РЕБ Сил оборони України збили 24 ворожі ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей, - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що станом на 09:00 один ворожий дрон ще залишається в повітряному просторі. Триває бойова робота.