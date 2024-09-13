У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26
У ніч на 13 вересня росіяни випустили по Україні 26 ударних БПЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 24 ворожі дрони
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог атакував Україну 26 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим).
У підсумку протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп і РЕБ Сил оборони України збили 24 ворожі ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей, - йдеться в повідомленні.
У Повітряних силах додали, що станом на 09:00 один ворожий дрон ще залишається в повітряному просторі. Триває бойова робота.
- Увечері четверга, 12 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе