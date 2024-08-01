У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули дві жінки

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинули дві жінки - мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу постраждав 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

За словами Лисака, у місті понівечені багатоповерхівки, в одній з них зайнявся балкон. Крім того, пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси.