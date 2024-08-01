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У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули дві жінки

Юлія Лаврук
1 серпня, 2024 четвер
11:54
Війна з Росією

У четвер, 1 серпня, російська армія обстріляла з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 40-річна жінка та її 72-річна мати

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинули дві жінки - мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу постраждав 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. 

За словами Лисака, у місті понівечені багатоповерхівки, в одній з них зайнявся балкон. Крім того, пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси. 

  • Російська армія вночі 1 серпня вдарила ракетою по одній із залізничних станцій Харківської області. Унаслідок цього постраждала провідниця.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
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