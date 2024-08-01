У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули дві жінки
У четвер, 1 серпня, російська армія обстріляла з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 40-річна жінка та її 72-річна мати
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі загинули дві жінки - мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок обстрілу постраждав 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.
За словами Лисака, у місті понівечені багатоповерхівки, в одній з них зайнявся балкон. Крім того, пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси.
- Російська армія вночі 1 серпня вдарила ракетою по одній із залізничних станцій Харківської області. Унаслідок цього постраждала провідниця.
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