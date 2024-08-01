Окупанти вночі вдарили ракетою по залізничній станції на Харківщині: постраждала провідниця

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що через атаку осколкові поранення голови отримала провідниця. Їй надали першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Крім цього, є пошкодження двох локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

У ніч проти 1 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Київській області постраждали дві людини.

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