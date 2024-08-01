Окупанти вночі вдарили ракетою по залізничній станції на Харківщині: постраждала провідниця
Російська армія вночі 1 серпня вдарила ракетою по одній із залізничних станцій Харківської області. Унаслідок цього постраждала провідниця
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що через атаку осколкові поранення голови отримала провідниця. Їй надали першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.
Крім цього, є пошкодження двох локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.
- У ніч проти 1 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Київській області постраждали дві людини.
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