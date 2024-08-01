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Нічна атака РФ: на Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали дві людини

Катерина Єсікова
1 серпня, 2024 четвер
08:50
Війна з Росією Наслідки атаки на Київщині

У ніч проти 1 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Київській області постраждали дві людини

Зміст
  • Наслідки атаки на Київщині
  • Наслідки атаки на Київщині

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні.

Натомість внаслідок атаки поранення дістали дві людини - чоловік та жінка. Їх було доставлено до лікарні, де їм нададуть усю необхідну медичну допомогу.

Крім цього, станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів Київської області, зокрема, пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. 

  • 31 липня атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області. Внаслідок удару поранення отримав 43-річний чоловік, у Херсоні пошкоджено два автобуси.
Теги:
ППО
російська армія
Київщина
безпілотник
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