Нічна атака РФ: на Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали дві людини
У ніч проти 1 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Київській області постраждали дві людини
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні.
Натомість внаслідок атаки поранення дістали дві людини - чоловік та жінка. Їх було доставлено до лікарні, де їм нададуть усю необхідну медичну допомогу.
Крім цього, станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів Київської області, зокрема, пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.
- 31 липня атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області. Внаслідок удару поранення отримав 43-річний чоловік, у Херсоні пошкоджено два автобуси.
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