Нічна атака РФ: на Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА постраждали дві людини

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні.

Натомість внаслідок атаки поранення дістали дві людини - чоловік та жінка. Їх було доставлено до лікарні, де їм нададуть усю необхідну медичну допомогу.

Крім цього, станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів Київської області, зокрема, пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.