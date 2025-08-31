У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
Близько 9-ї години ранку 31 серпня російський ударний дрон типу "шахед" поцілив в одне з підприємств критичної інфраструктури у Ніжині Чернігівської області. У результаті місто залишилося без водопостачання та електроенергії
Про це повідомив у коментарі Суспільному міський голова Ніжина Олександр Кодола.
"Після завершення тривоги фахівці будуть з'ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. Попередньо, щодо пошкоджень цивільної інфраструктури, поки немає інформації, поки не виїхали на місце", — зазначив він.
У комунальному підприємстві "Ніжинський водоканал" повідомили, що подача води впродовж дня здійснюватиметься за допомогою генераторів. Водопостачання планують забезпечувати з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00 — у разі, якщо електропостачання не буде відновлено до вечора.
Мешканців міста закликали терміново зробити необхідні запаси води.
"Вранці Чернігівська область - під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тисяч домогосподарств, частина міста Ніжин", - зазначив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
- Увечері суботи, 30 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. В Херсоні загинув чоловік, а внаслідок удару по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури.
