У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла

Про це повідомив у коментарі Суспільному міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Після завершення тривоги фахівці будуть з'ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. Попередньо, щодо пошкоджень цивільної інфраструктури, поки немає інформації, поки не виїхали на місце", — зазначив він.

У комунальному підприємстві "Ніжинський водоканал" повідомили, що подача води впродовж дня здійснюватиметься за допомогою генераторів. Водопостачання планують забезпечувати з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00 — у разі, якщо електропостачання не буде відновлено до вечора.

Мешканців міста закликали терміново зробити необхідні запаси води.

"Вранці Чернігівська область - під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тисяч домогосподарств, частина міста Ніжин", - зазначив голова ОВА В'ячеслав Чаус.