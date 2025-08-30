Росія атакує Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 30 серпня
Увечері суботи, 30 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 19:14 в ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів на Чернігівщині - Ніжинський район та Сумщині - Конотопський район.
О 19:17 ворожий БПЛА зафіксували в Полтавському районі.
Залучено засоби для його збиття. Цей безпілотник може бути навідником ворожих засобів ураження", - зазначили військові.
Оновлення щодо руху БПЛА станом на 19:41:
- БПЛА на півночі Сумщині - курсом на схід.
- БПЛА в центрі Чернігівщини - курсом на південь.
- БПЛА на сході Чернігівщини - курсом на схід, на Сумщину.
"Увага! Ймовірно ударний БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини, вектор руху на схід" - написали в ПС о 21:14.
Новина доповнюється...
- Біла Церква
