Росія атакує Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 30 серпня

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 19:14 в ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів на Чернігівщині - Ніжинський район та Сумщині - Конотопський район.

О 19:17 ворожий БПЛА зафіксували в Полтавському районі.

Залучено засоби для його збиття. Цей безпілотник може бути навідником ворожих засобів ураження", - зазначили військові.

Оновлення щодо руху БПЛА станом на 19:41:

БПЛА на півночі Сумщині - курсом на схід.

БПЛА в центрі Чернігівщини - курсом на південь.

БПЛА на сході Чернігівщини - курсом на схід, на Сумщину.

"Увага! Ймовірно ударний БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини, вектор руху на схід" - написали в ПС о 21:14.

