У передмісті Маріуполя в ніч на 13 вересня було знищено російські склади з боєприпасами, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

О 1:43 він поінформував про "приліт" в Маріупольському районі.

"Атака триває вже пів години, російське ППО не здатне. Влучання в трикутнику Портовське - Рибацьке - Мелекіне. Наявна детонація одразу після влучання", - зазначив він.

За словами Андрющенка, зарево було видно за 10 км від точки влучання в Мангуші.

"То результати мають бути прекрасні. Особливо з огляду на концентрацію розрхунків ППО в цьому трикутнику", - прокоментував він.

Андрющенко також розповів, що попередньо було влучання між Мангушем та Маріуполем, де почалась масова детонація по всіх точках.

Він додав, що у Лівобережному районі та Північному сході від Маруіполя в напрям Донецька видно зарево пожежі та детонації.

Пізніше Андрющенко зазначив, що детонація складів тривала до 5 ранку, тобто 4 години поспіль.

Станом на ранок радник міського голови Маріуполя підтвердив влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне - Портовське - Рибацьке).

Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо, уточнив він.

За його словами, розглядається питання евакуації селища Портовське, там все перекрито військовими.

Андрющенко також зауважив, що виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження.