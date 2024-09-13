У передмісті Маріуполя в ніч на 13 вересня було знищено російські склади з боєприпасами, - Андрющенко
У ніч на 13 вересня в хуторі Глибоке, що у передмісті окупованого Маріуполя, було уражено склад з боєприпасами та ракетами для систем ППО. Також вночі детонували й інші склади окупантів в районі
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
О 1:43 він поінформував про "приліт" в Маріупольському районі.
"Атака триває вже пів години, російське ППО не здатне. Влучання в трикутнику Портовське - Рибацьке - Мелекіне. Наявна детонація одразу після влучання", - зазначив він.
За словами Андрющенка, зарево було видно за 10 км від точки влучання в Мангуші.
"То результати мають бути прекрасні. Особливо з огляду на концентрацію розрхунків ППО в цьому трикутнику", - прокоментував він.
Андрющенко також розповів, що попередньо було влучання між Мангушем та Маріуполем, де почалась масова детонація по всіх точках.
Він додав, що у Лівобережному районі та Північному сході від Маруіполя в напрям Донецька видно зарево пожежі та детонації.
Пізніше Андрющенко зазначив, що детонація складів тривала до 5 ранку, тобто 4 години поспіль.
Станом на ранок радник міського голови Маріуполя підтвердив влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне - Портовське - Рибацьке).
Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо, уточнив він.
За його словами, розглядається питання евакуації селища Портовське, там все перекрито військовими.
Андрющенко також зауважив, що виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження.
- Росіяни заявили, що у ніч на 13 вересня ППО нібито збила 20 безпілотників на територіями Брянської, Білгородської області, Курської, Смоленської, Орловської та Калузької областей.
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