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Головна Війна з Росією У РФ заявили про збиття 20 БПЛА над шістьма областями

У РФ заявили про збиття 20 БПЛА над шістьма областями

Ксенія Золотова
13 вересня, 2024 п'ятниця
07:37
Війна з Росією дрон, БПЛА

Росіяни заявили, що у ніч на 13 вересня ППО нібито збила 20 безпілотників на територіями Брянської, Білгородської області, Курської, Смоленської, Орловської та Калузької областей

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Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідоменні.

За словами росіян, засобами ППО буцімто знищено двадцять українських БПЛА, зокрема 8 – над територією Брянської області, 4 – над територією Білгородської області, 3 – над територією Курської області, по 2 БПЛА збито над територіями Смоленської та Орловської областей та 1 над територією Калузької області.

  • Уранці середи, 11 вересня, влада Мурманської області РФ заявила про атаку безпілотників, у регіоні нібито працює протиповітряна оборона. Два аеропорти тимчасово припинили роботу.
Теги:
Світ
Росія
ППО
російська армія
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