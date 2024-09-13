У РФ заявили про збиття 20 БПЛА над шістьма областями
Росіяни заявили, що у ніч на 13 вересня ППО нібито збила 20 безпілотників на територіями Брянської, Білгородської області, Курської, Смоленської, Орловської та Калузької областей
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідоменні.
За словами росіян, засобами ППО буцімто знищено двадцять українських БПЛА, зокрема 8 – над територією Брянської області, 4 – над територією Білгородської області, 3 – над територією Курської області, по 2 БПЛА збито над територіями Смоленської та Орловської областей та 1 над територією Калузької області.
- Уранці середи, 11 вересня, влада Мурманської області РФ заявила про атаку безпілотників, у регіоні нібито працює протиповітряна оборона. Два аеропорти тимчасово припинили роботу.
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