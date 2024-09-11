У Мурманській області РФ заявили про наліт безпілотників: закрито два аеропорти

Про це повідомив губернатор Мурманської області Андрій Чибіс.

"На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Прошу з розумінням ставитися до низки обмежень, які нам доводиться запроваджувати. ППО працює над знищенням ворожих безпілотників. Прошу довіряти офіційним джерелам інформації та бути пильними", - звернувся він до мешканців регіону.

Крім того, як пише РИА Новости із посиланням на "Росаваіцію", наразі тимчасово закриті аеропорти у Мурманську, що приблизно за 1800 км від кордону з Україною, та Апатитах.