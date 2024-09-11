У Мурманській області РФ заявили про наліт безпілотників: закрито два аеропорти
Уранці середи, 11 вересня, влада Мурманської області РФ заявила про атаку безпілотників, у регіоні нібито працює протиповітряна оборона. Два аеропорти тимчасово припинили роботу
Про це повідомив губернатор Мурманської області Андрій Чибіс.
"На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Прошу з розумінням ставитися до низки обмежень, які нам доводиться запроваджувати. ППО працює над знищенням ворожих безпілотників. Прошу довіряти офіційним джерелам інформації та бути пильними", - звернувся він до мешканців регіону.
Крім того, як пише РИА Новости із посиланням на "Росаваіцію", наразі тимчасово закриті аеропорти у Мурманську, що приблизно за 1800 км від кордону з Україною, та Апатитах.
- 27 липня дрони Головного управління розвідки України уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Мурманській області Росії. Також за тиждень ГУР уразило ще три вертольоти на території РФ.
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