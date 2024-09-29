У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин, - ОВА
У більш ніж 200 населених пунктах так званої ЛНР, які росіяни окупували у 2014 і 2022 роках, немає жодного продуктового магазину
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що ці міста й села розташовані на території 22 адміністративно-територіальних одиниць - тобто в громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му.
В ОВА підкреслили, що за десять років окупанти там не зробили нічого для поліпшення інфраструктури, "навіть хліба ніде купити".
Так, віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автокрамниці, які працюють по одній - дві години й потім прямують до сусіднього села.
"Деякі раніше розвинені населені пункти Луганщини окупанти перетворили на "російську глубинку"", - додає Лисогор.
- Ще в березні повідомлялося, що на ТОТ Запоріжжя замість зруйнованих магазинів загарбники також привезли автолавки.
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