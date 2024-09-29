У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що ці міста й села розташовані на території 22 адміністративно-територіальних одиниць - тобто в громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му.

В ОВА підкреслили, що за десять років окупанти там не зробили нічого для поліпшення інфраструктури, "навіть хліба ніде купити".

Так, віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автокрамниці, які працюють по одній - дві години й потім прямують до сусіднього села.

"Деякі раніше розвинені населені пункти Луганщини окупанти перетворили на "російську глубинку"", - додає Лисогор.