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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти привезли на ТОТ України "автолавки" замість зруйнованих магазинів

19 березня, 2024 вiвторок
21:01
Війна з Росією

Замість зруйнованих магазинів загарбники привезли на тимчасово окуповані території України автолавки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До  війни у селах працювали магазини і ринки, розвивалось підприємництво. При потребі, люди могли вільно поїхати на закупи у Запоріжжя та будь-яке інше місто", - написав він.

Тепер, коли окупанти зруйнували магазини, вони оголосили, що в сільській місцевості та прифронтових зонах  буде організована виїзна торгівля у автолавках.

"Рашисти вщент зруйнували усі магазини, змусили підприємців тікати від обстрілів, а тепер вдають із себе "спасителів", пропонуючи мешканцям ТОТ хліб та сірники купувати з колес та за графіком", - написав Федоров.

  • 18 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що росіяни можуть мобілізувати 300 тис. жителів тимчасово окупованих територій України.
  • 19 березня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях особовому складу РФ заборонили розмовляти із місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.
  • 19 березня стало відомо, що російські загарбники прослуховують приватні розмови у публічних місцях та по телефону жителів тимчасово окупованих територій України з метою виявити "нелояльне" населення.
Теги:
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
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