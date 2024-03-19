Окупанти привезли на ТОТ України "автолавки" замість зруйнованих магазинів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До війни у селах працювали магазини і ринки, розвивалось підприємництво. При потребі, люди могли вільно поїхати на закупи у Запоріжжя та будь-яке інше місто", - написав він.

Тепер, коли окупанти зруйнували магазини, вони оголосили, що в сільській місцевості та прифронтових зонах буде організована виїзна торгівля у автолавках.

"Рашисти вщент зруйнували усі магазини, змусили підприємців тікати від обстрілів, а тепер вдають із себе "спасителів", пропонуючи мешканцям ТОТ хліб та сірники купувати з колес та за графіком", - написав Федоров.