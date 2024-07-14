У прикордонній російській Суджі дрони атакували телевишку та підстанцію: місцеві просять допомоги у Путіна

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали "Суджа родная" та "Суджа в Telegram".

Росіяни заявили, що у місті Суджа нібито внаслідок атаки українського дрону спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини. Зазначається, що постраждалих немає.

Також повідомляється, що зранку було атаковано підстанцію у місті. Внаслідок атаки БПЛА підстанція спалахнула. Росіяни кажуть, що займання локалізоване.

Місцевий громадський діяч Суджі В.Моїсеєв від імені жителів міста Суджа та Суджанського району надіслав звернення до Путіна та т.в.о. очільника Курської області Смирнова, яке підписали 408 мешканців. У листі мешканці вимагають низку заходів для забезпечення їхньої безпеки.

"Детально про поточну ситуацію в Суджанському районі (селах), комплекс необхідних заходів: облаштування укриттів, переселення за сертифікатами, допомога постраждалим у відновленні будинків, компенсації, організація негайних відповідей на обстріли, захист від атак БПЛА, а також вжити додаткових заходів щодо захисту населення, а саме додати РЕБ, ППО, боєприпаси, протидронові рушниці і якщо потрібно рушниці з дробом видати прикордонникам. Усі хвилюючі населення району питання враховано та викладено. Зачекаємо відповіді та реакції на звернення", - йдеться у зверненні.