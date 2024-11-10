У районі Маріуполя вночі лунали вибухи: є влучання по місцю базування ППО окупантів, - Андрющенко
У ніч на 10 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно вибухи. Ймовірно, у районі під атаку потрапило місце базування ППО російських загарбників
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Вночі, з 23:00, було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя - с. Бердянське", - заявив він.
За словами Андрющенко, у районі вночі пролунало щонайменше чотири вибухи.
"Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту. Попередньо, уражено один з розрахунків ППО", - додає радник мера Маріуполя.
- Крім того, цієї ночі влада російського Брянська заявила про атаку нібито українських дронів на місто. У мережі пишуть, що внаслідок атаки, ймовірно, зайнялася військова частина.
- Актуальне
- Важливе