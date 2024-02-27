У результаті повторного обстрілу на Сумщині загинули двоє поліцейських, ще четверо поранені
На Сумщині ворог завдав повторного удару по поліцейських, які приїхали документувати наслідки прильоту російського обстрілу: двоє правоохоронців загинули, ще четверо поранені
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.
"Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться у дописі.
Крім того, поранення дістали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.
"Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - додали в МВС.
- У ніч проти понеділка, 26 лютого, російська армія атакувала Україну дронами, ракетами та авіаційними бомбами. У Сумській області внаслідок обстрілу загинули 2 людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе