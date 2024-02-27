У результаті повторного обстрілу на Сумщині загинули двоє поліцейських, ще четверо поранені

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.

"Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться у дописі.

Крім того, поранення дістали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.

"Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова", - додали в МВС.