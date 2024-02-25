Росія запустила ударні БПЛА та ракети по Україні: ситуація ввечері 25 лютого
Увечері 25 лютого російська армія запустила ударні безпілотники та ракети по Україні. У Кропивницькому лунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 19:50 українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракети у напрямку Кривого рогу, яка змінила свій курс на Кропивницький.
"Суспільне" із посиланням на власних кореспондентів написало про вибух у місті.
Пізніше Повітряні сили повідомили про безпілотники в Богодухівському районі Харківської області, які рухалися західним та південно-західним курсом.
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