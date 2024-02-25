Росія запустила ударні БПЛА та ракети по Україні: ситуація ввечері 25 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 19:50 українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракети у напрямку Кривого рогу, яка змінила свій курс на Кропивницький.

"Суспільне" із посиланням на власних кореспондентів написало про вибух у місті.

Пізніше Повітряні сили повідомили про безпілотники в Богодухівському районі Харківської області, які рухалися західним та південно-західним курсом.

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