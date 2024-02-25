Росіяни вдарили по селу Широке на околиці Запоріжжя
У неділю, 25 лютого, росіяни атакували Запорізьку область. За даними військової адміністрації, ворог завдав удару по селу Широке Запорізького району
Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 14:47 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ о 14:50 попередили про загрозу застосування балістики з Криму.
О 14:51 з'явилося повідомлення про вибух.
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