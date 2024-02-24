Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 24 лютого
Ввечері суботи, 24 лютого, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку
Рух "шахедів"
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:46. Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку.
О 21:00 стало відомо, що "шахеди" рухаються зі Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.
"Наразі "шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку", - написали ПС о 21:19.
Ближче до 22:00 про загрозу попередили жителів Полтавщини. У районі Полтави помітили ворожий БПЛА.
Після 22:00 росіяни нову групу "шахедів" зафіксували на Миколаївщині - рухаються в північному напрямку.
Пуск КАБ та ракети
О 21:45 відбулись пуски КАБ (керованих авіаційних бомб) тактичною авіацією на Донеччині. А о 21:55 росіяни запустили ракету в напрямку Одещини, з Чорного моря.
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