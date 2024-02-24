Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 24 лютого

Рух "шахедів"

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:46. Росіяни запустили ударні БПЛА з південного напрямку.

О 21:00 стало відомо, що "шахеди" рухаються зі Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

"Наразі "шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку", - написали ПС о 21:19.

Ближче до 22:00 про загрозу попередили жителів Полтавщини. У районі Полтави помітили ворожий БПЛА.

Після 22:00 росіяни нову групу "шахедів" зафіксували на Миколаївщині - рухаються в північному напрямку.

Пуск КАБ та ракети

О 21:45 відбулись пуски КАБ (керованих авіаційних бомб) тактичною авіацією на Донеччині. А о 21:55 росіяни запустили ракету в напрямку Одещини, з Чорного моря.

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